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29 декабря, источник: РИА Новости

Комиссия по помилованиям дала положительное решение по Изместьеву

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева сообщила РИА Новости, что столичная комиссия по вопросам помилования дала положительное заключение на прошение осуждённого пожизненно экс-сенатора Игоря Изместьева, однако правозащитница опасается, что его могут не включить в рекомендуемый список к помилованию за нынешний год.

Ранее Алексеева рассказала, что направила в администрацию президента РФ прошение о помиловании экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, его адвокаты также собирались официально подать прошение для рассмотрения региональной комиссией по помилованиям. В конце сентября она сообщала, что прошение прошло через ФСИН и должно поступить в московскую комиссию по помилованию.

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Как отметила Алексеева, накануне в администрации президента ей сообщили, что к ним не пришло дело Изместьева из московской комиссии по помилованиям. Она пыталась выяснить, где оно — в этом, по словам главы МХГ, помогла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен обратилась в то управление при администрации, которое занимается вопросами помилования, уточнила правозащитница.

«И дело нашлось, слава Богу. Но теперь меня волнует то, что было сказано московской комиссией, — что дело надо передать в администрацию президента до 25 декабря, а оно нашлось только сегодня. Могут сказать: «всё, время ушло, и мы не включаем в список на этот год», — опасается Алексеева.

Она отметила, что в предновогоднее время «всем не до этого», но после новогодних праздников, если выяснится, что прошения Изместьева нет в этих списках на помилование, правозащитница будет добиваться, чтобы его включили.

«Потому что мы не по своей вине задержали. Документы были в администрацию президента переправлены из московской комиссии по помилованиям 14 декабря с положительным заключением — что они считают, надо помиловать. И отправлены не какой-нибудь почтой, когда может затеряться, а с курьером, то есть 14 декабря поступили… Буду дальше биться», — сказал Алексеева.

Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей.

Летом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, приехавшим лично поздравить Алексееву с юбилеем, правозащитница попросила главу государства помиловать Изместьева. Президент, по ее словам, согласился. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что помилование возможно, но на это потребуется время.

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