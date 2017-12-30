Ринго Старр и Барри Гибб удостоены рыцарского звания

Источник: AP 2017

Отныне и Старра, и Гибба будут именовать сэром.

«Это здорово! Это большая честь и удовольствие, что признание получили моя музыка и моя благотворительная деятельность, при том, что я люблю и то, и другое занятие. Мира вам и любви. Ринго», — цитирует агентство Press Association реакцию Старра на присуждение ему почетного титула.

71-летний Барри Гибб почтил память своих братьев и одновременно коллег по группе Энди (1958−1988), Мориса (1949−2003) и Робина (1949−2012). «Это тот момент в жизни, который следует ценить и никогда не забывать. И мне хотелось бы с благодарностью отметить, насколько велик вклад моих братьев в оказанную мне честь. Она в такой же мере их, как и моя», — подчеркнул Барри.

Рыцарский титул также получили бывший заместитель премьер-министра Великобритании и экс-лидер партии «Либеральные демократы» Ник Клегг и писатель, поэт, драматург и автор либретто Майкл Морпурго.

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Британский астронавт Хелен Шарман, которая в 1991 году совершила полет на советскую орбитальную станцию «Мир», награждена Орденом Святого Михаила и Святого Георгия, кавалерами которого обычно становятся высокопоставленные дипломаты и офицеры.