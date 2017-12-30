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04:41 (мск), источник: РИА Новости

Климатолог предсказал рост числа опасных метеоявлений в 2018 году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Интенсивность опасных метеорологических явлений в России в 2018 году будет нарастать, при этом погода ожидается неустойчивая, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Источник: РИА "Новости"

«Интенсивность опасных метеорологических явлений будет нарастать. Мы должны быть к этому готовы, это закономерный процесс. Интенсивность аномальных явлений возрастает — это факт, и это будет продолжаться. Будет ли расти их количество — зависит от методики подсчёта», — сказал Кокорин.

По его словам, нарастание интенсивности опасных явлений не будет перерастать в какую-то катастрофу, однако будет вызывать всё больший ущерб. В этой связи важно быть готовым к таким явлениям. При этом общее число гидрометеорологических явлений в России останется примерно на том же уровне: 550−600.

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«Статистика об опасных гидрометеорологических явлениях подсчитывает явления, которые нанесли ущерб. Она сильно зависит от того, когда явление случилось — ночью или в разгар рабочего дня, сумели подготовиться или не сумели», — пояснил климатолог.

Он также пояснил, что 2017 год, вероятно, преподнесёт приятный сюрприз, так как, несмотря на шторм в Москве в конце мая, опасных явлений стало меньше.

«Но это случилось не из-за того, что климат стал лучше. Дело в том, что вроде бы мы всё-таки научились к этому готовиться. Или у нас было больше явлений в то время, когда они наносили меньший ущерб: волна жары в июле и волна тепла в декабре приносят совершенно разный ущерб», — рассказал эксперт.

Касаясь тенденций изменения климата в наступающем году, он отметил, что тенденции, которые наблюдаются в последние годы, продолжатся и чуть-чуть усилятся.

«Это значит, что опять погода будет неустойчивой: то две-три недели будет аномально тепло, потом столько же аномально холодно. Может быть и месяц аномально холодно, потом тепло. При этом температурный баланс может быть не обязательно нулевой — закон сохранения энергии верен только для всей планеты в целом, а не для конкретного места», — заключил представитель WWF.

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