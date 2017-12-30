Климатолог предсказал рост числа опасных метеоявлений в 2018 году

Источник: РИА "Новости"

«Интенсивность опасных метеорологических явлений будет нарастать. Мы должны быть к этому готовы, это закономерный процесс. Интенсивность аномальных явлений возрастает — это факт, и это будет продолжаться. Будет ли расти их количество — зависит от методики подсчёта», — сказал Кокорин.

По его словам, нарастание интенсивности опасных явлений не будет перерастать в какую-то катастрофу, однако будет вызывать всё больший ущерб. В этой связи важно быть готовым к таким явлениям. При этом общее число гидрометеорологических явлений в России останется примерно на том же уровне: 550−600.

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«Статистика об опасных гидрометеорологических явлениях подсчитывает явления, которые нанесли ущерб. Она сильно зависит от того, когда явление случилось — ночью или в разгар рабочего дня, сумели подготовиться или не сумели», — пояснил климатолог.

Он также пояснил, что 2017 год, вероятно, преподнесёт приятный сюрприз, так как, несмотря на шторм в Москве в конце мая, опасных явлений стало меньше.

«Но это случилось не из-за того, что климат стал лучше. Дело в том, что вроде бы мы всё-таки научились к этому готовиться. Или у нас было больше явлений в то время, когда они наносили меньший ущерб: волна жары в июле и волна тепла в декабре приносят совершенно разный ущерб», — рассказал эксперт.

Касаясь тенденций изменения климата в наступающем году, он отметил, что тенденции, которые наблюдаются в последние годы, продолжатся и чуть-чуть усилятся.