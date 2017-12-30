Каникулы-2018. Досуг и развлечения в Кузбассе
Kuzbass.aif.ru рассказывает, где на новогодних каникулах поймать новые впечатления.
Kuzbass.aif.ru рассказывает, где на новогодних каникулах поймать новые впечатления.
На почти 10 дней каникул каждый кузбасский город или посёлок готовит праздники и развлечения для своих жителей, чтобы небольшой «отпуск» не казался затянутым и скучным. Корреспонденты «АиФ в Кузбассе» подготовили скромный обзор интересных мероприятий в разных городах области, куда можно съездить и зарядиться свежими эмоциями.
Куда сходить в Кемерове и Новокузнецке?
Начнём с областной столицы, где с 20 декабря по 7 января пройдут больше тысячи разных новогодних мероприятий*. Практически во всех районных территориальных управлениях и центрах народного творчества специалисты будут устраивать всевозможные новогодние конкурсы и
Зарядку на свежем воздухе предлагает делать кемеровчанам городская администрация с 3 по 6 января на бульваре Строителей с 11 до 12 часов. Перед Рождеством 6 января вечером можно побаловаться и поиграть на площади Советов, где пройдёт
Новокузнецкие театры, библиотеки и музеи тоже распахнут двери тем, кто не захочет сидеть дома. В
Что подготовили в районах?
Уставшим от своих городов, в том числе ледовых, предлагаем съездить в другие кузбасские уголки, где тоже пройдут новогодние веселья. На территории «Томской писаницы» Яшкинского района традиционно на Рождество соберётся гулять народ. В
В среду 3 января «Музей истории города Мариинска» приглашает поучаствовать в украшении
Некоторые кузбасские туроператоры, к примеру, предлагают экскурсии к телеутам в музей «Чолкой», где гостям покажут традиционные жилища телеутов, угостят их телеутскими пельменями и травяным чаем, дадут обработать мех зверька.
Не стоит забывать и про популярные горнолыжные курорты Таштагольского, Гурьевского, Промышленновского и Тисульского района, где можно покататься на лыжах, сноубордах или просто поглазеть с подъёмника на красоту вокруг.