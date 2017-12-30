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05:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Каникулы-2018. Досуг и развлечения в Кузбассе

Kuzbass.aif.ru рассказывает, где на новогодних каникулах поймать новые впечатления.

На почти 10 дней каникул каждый кузбасский город или посёлок готовит праздники и развлечения для своих жителей, чтобы небольшой «отпуск» не казался затянутым и скучным. Корреспонденты «АиФ в Кузбассе» подготовили скромный обзор интересных мероприятий в разных городах области, куда можно съездить и зарядиться свежими эмоциями.

Куда сходить в Кемерове и Новокузнецке?

Начнём с областной столицы, где с 20 декабря по 7 января пройдут больше тысячи разных новогодних мероприятий*. Практически во всех районных территориальных управлениях и центрах народного творчества специалисты будут устраивать всевозможные новогодние конкурсы и мастер-классы (к примеру, по изготовлению снеговика из ваты). Кемеровские театры будут ждать своих зрителей на новогодние спектакли, библиотеки и музеи — на всевозможные выставки и вечера. В музее-заповеднике «Красная горка», к примеру, 9 января можно будет послушать живую музыку (скрипка и ретро-пианино) у столетнего камина.

Зарядку на свежем воздухе предлагает делать кемеровчанам городская администрация с 3 по 6 января на бульваре Строителей с 11 до 12 часов. Перед Рождеством 6 января вечером можно побаловаться и поиграть на площади Советов, где пройдёт обрядово-игровая программа. В этот день развлекать ребятишек и кемеровчан будут практически в каждом городском парке.

Новокузнецкие театры, библиотеки и музеи тоже распахнут двери тем, кто не захочет сидеть дома. В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» 4−6 и 8 января можно слепить из глины новогоднюю игрушку и послушать, как праздновали Новый год в конце 19-начале 20 века.

Что подготовили в районах?

Уставшим от своих городов, в том числе ледовых, предлагаем съездить в другие кузбасские уголки, где тоже пройдут новогодние веселья. На территории «Томской писаницы» Яшкинского района традиционно на Рождество соберётся гулять народ. В музее-заповеднике кузбассовцев ждут горки с плюшками, небольшие ездовые трассы аляскинскими маламутами, конкурсы и розыгрыши. В конце концов можно просто погулять по красивому снежному лесу и подышать морозным воздухом.

В среду 3 января «Музей истории города Мариинска» приглашает поучаствовать в украшении ретро-ёлки, 5 января дом-музей В. А. Чивилихина зовёт отправиться в путешествие с Дедом Морозом, а сотрудники музея-заповедника «Мариинск исторический» 6 января готовы показать вечерний новогодний Мариинск. В «Кузнецком Алатау» со 2 по 8 января любой желающий может познакомиться и пообщаться с местным Дедом Морозом в его резиденции, а в селе Чумай Чебулинского района в «Арт-Бухте» 5 января можно испечь несколько булок бездрожжевого хлеба и запить ломоть горячим медовым сбитнем.

Некоторые кузбасские туроператоры, к примеру, предлагают экскурсии к телеутам в музей «Чолкой», где гостям покажут традиционные жилища телеутов, угостят их телеутскими пельменями и травяным чаем, дадут обработать мех зверька.

Не стоит забывать и про популярные горнолыжные курорты Таштагольского, Гурьевского, Промышленновского и Тисульского района, где можно покататься на лыжах, сноубордах или просто поглазеть с подъёмника на красоту вокруг.

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