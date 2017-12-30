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07:32 (мск), источник: Интерфакс

Очередной температурный рекорд установлен в Москве минувшей ночью

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — По данным Гидрометцентра, в ночь на субботу в 03:00 температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до 3,9 градусов, что стало абсолютным максимумом за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -4° 46% 767 мм рт. ст. 4 м/с

Прежний рекорд в предпоследний день года, 30 декабря, зафиксирован в 1994 году, когда температура достигла 3,7 градусов тепла.

Таким образом, вторые сутки подряд в российской столице обновляются температурные рекорды дня: в минувшую пятницу воздух прогревался до 3,7 градусов тепла, что перекрыло прежнее значение рекорда в плюс 3,6 градусов, установленное в 1975 и 1998 годах.

Еще один абсолютный температурный рекорд дня в текущем месяце установлен 17 декабря, когда воздух прогрелся до 8,2 градусов, что на 1,8 градуса выше прежнего экстремума дня, установленного в 2006 году.

По прогнозам синоптиков, в течение субботы в столице температура будет держаться около 0 — плюс 2 градусов, пройдут небольшие осадки, в воскресенье днём — 1−3 градуса тепла, а в новогоднюю ночь — 0 — минус 2 градуса.

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