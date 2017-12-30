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16:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Свердловской области открыли первые ледовые переправы

Ездить по замерзшим рекам можно в Серове.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области сотрудники МЧС начали открывать первые ледовые переправы. Пока официально переправляться по замерзшим рекам можно только в Серове.

— На реке Сосьве открыты 3 ледовые переправы — сообщение с населенными пунктами: Марсяты, Красный Яр и Магина, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — Толщина льда на ледовых переправах от 52 до 56 сантиметров. Грузоподъемность каждой ледовой переправы достигает 10 тонн.

Перед вводом ледовых переправ сотрудники МЧС проинспектировали их. Сейчас спасатели контролируют лед на реке Сосьва. На каждой переправе есть специальная маркировка. Там есть специальный пост, на котором обязательно должен быть спасательный круг, страховочный канат, шест и лестница.

В январе-феврале в Свердловской области планируется открыть еще 11 ледовых переправ на реках Тавда, Сосьва, Пелым и Лозьва.

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