В Екатеринбурге прошел забег голых Дедов Морозов
Праздничные моржи поздравляли горожан с праздником и устраивали фотосессии.
Праздничные моржи поздравляли горожан с праздником и устраивали фотосессии.
Настоящему Деду Морозу любой холод — не помеха. И горячие уральцы это доказали на своей шкуре. Моржи из Екатеринбурга устроили праздничный забег, нарядившись лишь в колпак, бороду и шорты. Такие необычные «сказочные персонажи» поздравляли ранним утром горожан с наступающим Новым годом.
— Мы с Урала и нам любой мороз не помеха, — делились довольные Деды Морозы впечатлениями. — Да и эти улыбки горожан, которых мы набегу поздравляли с праздником, лучшего любого подарка к Новому году. Жители Екатеринбурга нас встречали с радостью. Многие захотели сфотографироваться.
Горячие Деды Морозы пробежались по центральным улицам города, выкрикивая поздравления с Новым Годом. Для жителей Екатеринбурга такой необычный
— Мы пробежали по центральным улицам до Ледового городка, — поясняют учасники акции. — Там мы и устроили фотосессию. Дети были довольны.
Принять участие в забеге мог любой горожанин. Главное правило — праздничное настроение и закаленный дух.