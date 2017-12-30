В Екатеринбурге прошел забег голых Дедов Морозов

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Настоящему Деду Морозу любой холод — не помеха. И горячие уральцы это доказали на своей шкуре. Моржи из Екатеринбурга устроили праздничный забег, нарядившись лишь в колпак, бороду и шорты. Такие необычные «сказочные персонажи» поздравляли ранним утром горожан с наступающим Новым годом.

— Мы с Урала и нам любой мороз не помеха, — делились довольные Деды Морозы впечатлениями. — Да и эти улыбки горожан, которых мы набегу поздравляли с праздником, лучшего любого подарка к Новому году. Жители Екатеринбурга нас встречали с радостью. Многие захотели сфотографироваться.

Горячие Деды Морозы пробежались по центральным улицам города, выкрикивая поздравления с Новым Годом. Для жителей Екатеринбурга такой необычный флэш-моб оказался приятной неожиданностью.

— Мы пробежали по центральным улицам до Ледового городка, — поясняют учасники акции. — Там мы и устроили фотосессию. Дети были довольны.