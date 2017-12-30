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18:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

Перед Дворцом земледельцев в Казани открылась площадка для новогодних гуляний

До 8 января гости смогут принять участие в конкурсах и викторинах, получить приз и отведать шурпу с чаем.

Источник: РИА "Новости"

30 декабря в Казани на площади перед Дворцом земледельцев стартовали народные новогодние гуляния. До 8 января казанцы и гости столицы смогут принять участие в различных викторинах и выиграть приз, бесплатно отведать шурпу и чай, петь и танцевать вместе с творческими коллективами и артистами города.

«Празднование Нового года организовано совместно Министерством сельского хозяйства республики, Татпотребсоюзом республики и Казанским кооперативным институтом. А также здесь представлены четыре потребительских общества. На площади представлены около 12 активностей, которые организовали студенты и преподаватели Казанского кооперативного института и представители Татпотребсоюза», — рассказал ИА «Татар-информ» проректор по воспитательной работе Казанского кооперативного техникума Роберт Нуреев.

С утра на площадке уже прошел конкурс на лучшее ваяние снеговиков, а также организованы конкурсы «Армспорт», поднимание гирь, переноски яиц, дартс, метание мяча, катание на ледянках и лыжах.

Потребительские общества, задействованные в организации праздничных гуляний, представляют здесь также свою продукцию и бесплатно угощают гостей шурпой и чаем.

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