Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
«Может, возьмешь наш газ?»: Порошенко об условиях покупки газа РФ
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Архив: как Россия предъявила Румынии ультиматум
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Китай объявил о грядущей изоляции США — СМИ
Прибалтика сменила позицию по газовому проекту РФ
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8Скончался композитор Владимир Шаинский
17:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге скончался писатель хранитель истории Эрнста Неизвестного

Сергей Погодин был автором книги «История, тайны и легенды «Дома чекиста».

В Екатеринбурге скончался хранитель истории Эрнста Неизвестного, писатель и публицист Сергей Погодин. О смерти краеведа сообщили в музее художника.

— Сергей Александрович был не просто талантливым писателем, публицистом и активным пропагандистом культурного наследия Эрнста Иосифовича Неизвестного, но и очень энергичным человеком, воодушевляющим всех вокруг на творческие открытия, — сообщают в музее Эрнста Неизвестного.

Сергей Погодин был председателем правления Клуба друзей Художественного музея Эрнста Неизвестного. Сотрудники музея выразили соболезнования в связи с его гибелью.

К слову, Сергей Погодин был автором книги «История, тайны и легенды «Дома чекиста» .

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Харькове из отделения почты освободили пятерых заложников
Счет в банке можно будет открыть из дома
Эрдоган обвинил США в визовом кризисе между странами
Все заложники в Харькове освобождены
СМИ назвали имя подозреваемого во взрыве в «Перекрестке»
Лавров рассказал, чему он научился у Путина
ЦИК обнародовал первые данные о тратах кандидатов в президенты
В РПЦ сравнили доллар с криптовалютами
Полиция задержала заключенного, сбежавшего под Саратовом
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА Похоже, что новогоднего затишья в скандальном допинг-сериале не ожидается
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Погуляли с размахом: самые дорогие свадьбы 2017 года Вспоминаем, как на звездных свадьбах тратили деньги и каким длинным вышел итоговый счет.
Дети
Поклонников восхитило сходство Пугачевой и ее дочери Лизы Пользователи Сети уверены, что девочка растет точной копией мамы.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь