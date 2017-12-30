В Екатеринбурге скончался писатель хранитель истории Эрнста Неизвестного

В Екатеринбурге скончался хранитель истории Эрнста Неизвестного, писатель и публицист Сергей Погодин. О смерти краеведа сообщили в музее художника.

— Сергей Александрович был не просто талантливым писателем, публицистом и активным пропагандистом культурного наследия Эрнста Иосифовича Неизвестного, но и очень энергичным человеком, воодушевляющим всех вокруг на творческие открытия, — сообщают в музее Эрнста Неизвестного.

Сергей Погодин был председателем правления Клуба друзей Художественного музея Эрнста Неизвестного. Сотрудники музея выразили соболезнования в связи с его гибелью.