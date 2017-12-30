МЧС предупреждает пермяков о тумане и гололедице на дорогах

Источник: РИА "Новости"

О грядущей непогоде сообщили пермякам в ГУ МЧС России по Пермскому краю. По данным Пермского гидрометцентра, последние выходные года могут запомниться горожанам густым туманом.

30 и 31 декабря в Пермском крае ожидается переменная облачность, местами — небольшой снег, туман и гололедица на дорогах. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -8 градусов, днем — около 0…-6 градусов.

В такую погоду особо внимательными следует быть на дорогах.