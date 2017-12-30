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17:31 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе выстроились огромные очереди за продуктами в магазинах

Перед Новым годом жители столицы сметают с полок продукты питания и другие товары.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Празднование Нового года, вероятно, является самым любимым и, одновременно, самым затратным мероприятием для молдавских граждан. С утра в супермаркеты, на базары и другие торговые точки потянулись горожане и гости столицы.

В магазинах разбирают все — мясо, колбасы, спиртное, сладости, воду, игрушки, технику, посуду, вещи и так далее, и тому подобное. Ажиотаж невероятный. К тому же, к новому году в Молдову возвращаются гастарбайтеры со всех уголков планеты, а их очень много, сотни тысяч — они покупают много. Но, кажется, Кишинев готов к этому массовому шопингу, празднику и ожидает достойной встречи 2018 года.

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