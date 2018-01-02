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20:57 (мск), источник: РИА Новости

Американка подарила отчиму на Рождество подарок, растрогавший его до слез

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жительница американского штата Огайо преподнесла своему отчиму в качестве подарка на Рождество возможность себя удочерить. Об этом сообщает Mashable.

В опубликованном на YouTube ролике видно, как отец семейства Стивен Дэбни разворачивает коробку за коробкой до тех пор, пока не находит конверт с надписью «не открывать без команды».

После этого его 18-летняя падчерица Макайла говорит, что признательна ему за то, что он принял ее как родную дочь 14 лет назад.

«Конечно, были черные полосы. Но я люблю тебя больше всего на свете, теперь ты можешь открыть его», — говорит она. — Раз уж я уже взрослая и могу принимать свои собственные решения, я подумала, что, может, ты удочеришь меня?

Открыв конверт, Стивен находит в нем бумаги на удочерение. После этого он не может сдержать слез радости и обнимает Макайлу.

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