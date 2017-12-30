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19:42 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Новый год жители Дона встретят без снега и чистого неба над головой

Снега в новогоднюю ночь, увы, снова не будет. Зимняя сказка не наступит и утром 1 января. Специалисты Гидрометцентра обещают теплый, но пасмурный день.

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Источник: РИА "Новости"

О том, что в ростовчане завтра будут встречать Новый год, напоминают, пожалуй, лишь помпезно украшенные улицы донской столицы. По ощущениям, на дворе стоит скорее настоящая весна или осень. Декабрь 2017-го стал в Ростове самым теплым за 37 лет. И синоптики уверяют, что не по-зимнему теплой будет и сама новогодняя ночь.

Вместе с боем курантов на территорию области придет и атмосферный фронт. В разных частях региона температура будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. А вот снега в эту ночь, увы, снова не будет.

«В новогоднюю ночь будет облачно, не исключены моросящие осадки. Постепенно фронт будет отходить на восток области», — говорит ведущий синоптик ростовского Гидрометцентра Ольга Чупрова.

Зимняя сказка не наступит и утром 1 января. Специалисты Гидрометцентра обещают теплый, но пасмурный день, и температуру от плюс 1 до плюс 6. Так что новогоднее настроение ростовчанам придется создавать своими силами, не полагаясь на погоду.

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