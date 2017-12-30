Новый год жители Дона встретят без снега и чистого неба над головой

Источник: РИА "Новости"

О том, что в ростовчане завтра будут встречать Новый год, напоминают, пожалуй, лишь помпезно украшенные улицы донской столицы. По ощущениям, на дворе стоит скорее настоящая весна или осень. Декабрь 2017-го стал в Ростове самым теплым за 37 лет. И синоптики уверяют, что не по-зимнему теплой будет и сама новогодняя ночь.

Вместе с боем курантов на территорию области придет и атмосферный фронт. В разных частях региона температура будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. А вот снега в эту ночь, увы, снова не будет.

«В новогоднюю ночь будет облачно, не исключены моросящие осадки. Постепенно фронт будет отходить на восток области», — говорит ведущий синоптик ростовского Гидрометцентра Ольга Чупрова.