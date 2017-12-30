Все школьные учебники в Беларуси обновят до 1 сентября 2019 года

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«Мы в соответствии с концептуальными подходами пересмотрели учебные планы и программы и об этом доложили на педагогическом совете. Не успели пока обновить всю линейку учебников. У нас их около 250. Мы в прошлом году, в 2017-м активно работали — и до 1 сентября 2019 года обновим всю линейку учебников для общего среднего образования, — сказал Игорь Карпенко.

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Уходящий год был достаточно знаковым для системы образования, добавил министр. Был проведен Республиканский педагогический совет, в котором принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе этого мероприятия были приняты концептуальные подходы к развитию системы образования в соответствии с реалиями современного мира и вызовами, которые диктует современное общество. Согласно этим подходам корректируется проект новой редакции Кодекса об образовании.