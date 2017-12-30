Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день уходящего года

Источник: Informburo.kz

Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 31 декабря, представленным на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане синоптики обещают день без осадков. Ночью ожидается от -12 до -14 градусов, днём температура воздуха от 10 до 12 мороза.

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В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов мороза, днём от -1 до +1 градусов.

В Акмолинской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от -2 до -7, днём от 0 до -5 градусов.

В Актюбинской области без осадков. Температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, днём от -2 до -7 градусов.

В Алматинской области синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днём от +6 до +8 градусов.

В Атырауской области снег. Ночная температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, днём от -3 до +2.

В Восточно-Казахстанской области ожидается снег. Температура воздуха ночью от 12 до 17 мороза, днём от -3 до -8 градусов.

В Жамбылской области день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов, днём от 0 до +5.

В Западно-Казахстанской области ночью пройдёт дождь. Температура воздуха ночью от 5 до 10 мороза, днём от -1 до -6 градусов.

В Карагандинской области без осадков. Ночью температура воздуха от 10 до 15 мороза, днём ожидается от 0−2 до -7 градусов.

В Костанайской области осадков не ожидается. Ночью на территории региона ожидается от -6 до -11 градусов по Цельсию, днём от -2 до -7 градусов.

В Кызылординской области солнечно. Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, днём от 3 до 8 тепла.

В Мангистауской области дождь с переходом в снег. Ночная температура воздуха от -2 до +3 градусов. Температурный фон днём составит от 3 до 8 градусов тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 17−22 мороза, днём от -12 до -17 градусов.

В Северо-Казахстанской области день пройдёт без осадков. Ночью температура воздуха от -5 до -10 градусов, днём от -3 до -8 градусов по Цельсию.