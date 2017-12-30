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18:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Все городские службы Нижнего Новгорода будут работать в штатном режиме в новогодние праздники

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, с 1 по 8 января будут работать «горячие телефонные линии» обслуживающих организаций. При возникновении внештатных ситуаций, жители города смогут обращаться на телефоны дежурных служб своих районов по следующим номерам:

Источник: Агентство «Москва»

Автозаводский район — 293−50−24;.

Канавинский район — 246−14−29;.

Ленинский район — 258−07−50;.

Московский район — 270−35−01;.

Нижегородский район — 433−87−10 и 419−76−03;.

Приокский район — 465−01−85 и 465−36−57;.

Cоветский район — 417−25−01;.

Сормовский район — 222−34−96.

Ранее сообщалось, что меры безопасности в Нижнем Новгороде в новогодние праздники будут усилены. В местах проведения массовых мероприятий будут установлены контрольно-пропускные пункты, барьеры безопасности, движение автотранспорта будет ограничено.

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