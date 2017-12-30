Все городские службы Нижнего Новгорода будут работать в штатном режиме в новогодние праздники
Как сообщает
Как сообщает
Автозаводский район — 293−50−24;.
Канавинский район — 246−14−29;.
Ленинский район — 258−07−50;.
Московский район — 270−35−01;.
Нижегородский район — 433−87−10 и 419−76−03;.
Приокский район — 465−01−85 и 465−36−57;.
Cоветский район — 417−25−01;.
Сормовский район — 222−34−96.
Ранее сообщалось, что меры безопасности в Нижнем Новгороде в новогодние праздники будут усилены. В местах проведения массовых мероприятий будут установлены