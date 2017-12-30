В новогоднюю ночь петербуржцев ждет магнитная буря
Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.
Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.
В ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируется небольшая магнитная буря, сообщает Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН.
Специалисты связывают появление магнитной бури в Петербурге с так называемой «северной полярной корональной дырой». В связи с этим в праздничные часы возможны помехи в работе сотовой связи и навигационных систем. Также метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.
Отметим, что по прогнозам синоптиков, в городе на Неве в новогоднюю ночь ожидается снегопад.