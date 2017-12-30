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19:20 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В новогоднюю ночь петербуржцев ждет магнитная буря

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.

Источник: РИА "Новости"

В ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируется небольшая магнитная буря, сообщает Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН.

Специалисты связывают появление магнитной бури в Петербурге с так называемой «северной полярной корональной дырой». В связи с этим в праздничные часы возможны помехи в работе сотовой связи и навигационных систем. Также метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, в городе на Неве в новогоднюю ночь ожидается снегопад.

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