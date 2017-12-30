Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Названы самые необычные секс-травмы
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
«Может, возьмешь наш газ?»: Порошенко об условиях покупки газа РФ
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
СМИ: ЕС выставит России счет на €1,4 млрд
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Китай объявил о грядущей изоляции США — СМИ
Прибалтика сменила позицию по газовому проекту РФ
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Раковые клетки уморили голодом
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8Скончался композитор Владимир Шаинский
19:14 (мск), источник: Publika.md

Новогодний караван с подарками отправился на юг страны

Новогодний караван с подарками отправился на юг страны. Его участники — сотрудники Генинспектората полиции, представители Молдавской митрополии и Автоклуба — посетят социально уязвимые семьи в семи районах.

Источник: Publika.md

Первую остановку сделали в селе Фырлэдены Каушанского района.

Мария в одиночку воспитывает четверых детей. Подарки, признается женщина, пришлись как нельзя кстати.

«Дети очень рады получить подарки, будут веселее. Всегда мама клала подарки под елку, а теперь вот вы. Они будут очень рады», многодетная мама Мария Ротарь.

Читайте также
Как будет курсировать общественный транспорт в Новогоднюю ночь

Следующая остановка — в Каушанах.

«Это от всего сердца. Пожалуйста, возьмите подарки».

«Мы ждали Деда Мороза — чтобы он принес подарки и мне, и сестре, и брату.»

«У нас немного. Все приходится покупать. Спасибо всем, кто помог, кто вспомнил о нас», многодетная мама Светлана Чередниченко.

Караван добрался до самых отдаленных уголков Каушанского района. Побывал в гостях у семьи Бикир.

«Все это очень нужные вещи. В наши дни, да еще в зимнее время, это большая помощь. Спасибо вам большое», многодетная мама Анна Бикир.

Сюрпризы ждали еще почти сто детей.

«Это, в первую очередь, духовное исцеление для нас, полицейских. Мы хотим быть ближе и дружелюбнее с теми, кто нуждается в помощи», начальник ГИП Александр Пынзарь.

«В период праздников мы хотим принести немного радости в малоимущие», участник каравана Александр Мемец.

После Нового года Генеральный инспекторат полиции продолжит благотворительную акцию.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Эрдоган обвинил США в визовом кризисе между странами
Все заложники в Харькове освобождены
СМИ назвали имя подозреваемого во взрыве в «Перекрестке»
Лавров рассказал, чему он научился у Путина
ЦИК обнародовал первые данные о тратах кандидатов в президенты
В РПЦ сравнили доллар с криптовалютами
Полиция задержала заключенного, сбежавшего под Саратовом
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА Похоже, что новогоднего затишья в скандальном допинг-сериале не ожидается
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Погуляли с размахом: самые дорогие свадьбы 2017 года Вспоминаем, как на звездных свадьбах тратили деньги и каким длинным вышел итоговый счет.
Дети
Поклонников восхитило сходство Пугачевой и ее дочери Лизы Пользователи Сети уверены, что девочка растет точной копией мамы.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь