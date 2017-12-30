Новогодний караван с подарками отправился на юг страны

Первую остановку сделали в селе Фырлэдены Каушанского района. Мария в одиночку воспитывает четверых детей. Подарки, признается женщина, пришлись как нельзя кстати. «Дети очень рады получить подарки, будут веселее. Всегда мама клала подарки под елку, а теперь вот вы. Они будут очень рады», многодетная мама Мария Ротарь.

Следующая остановка — в Каушанах.



«Это от всего сердца. Пожалуйста, возьмите подарки».



«Мы ждали Деда Мороза — чтобы он принес подарки и мне, и сестре, и брату.»



«У нас немного. Все приходится покупать. Спасибо всем, кто помог, кто вспомнил о нас», многодетная мама Светлана Чередниченко.



Караван добрался до самых отдаленных уголков Каушанского района. Побывал в гостях у семьи Бикир.



«Все это очень нужные вещи. В наши дни, да еще в зимнее время, это большая помощь. Спасибо вам большое», многодетная мама Анна Бикир.



Сюрпризы ждали еще почти сто детей.



«Это, в первую очередь, духовное исцеление для нас, полицейских. Мы хотим быть ближе и дружелюбнее с теми, кто нуждается в помощи», начальник ГИП Александр Пынзарь.



«В период праздников мы хотим принести немного радости в малоимущие», участник каравана Александр Мемец.



После Нового года Генеральный инспекторат полиции продолжит благотворительную акцию.