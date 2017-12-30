1 и 2 января в Челябинске сотрудники ДПС будут отлавливать пьяных водителей

Госавтоинспекция напоминает, что за езду в нетрезвом виде, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель будет подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей.