1 и 2 января в Челябинске сотрудники ДПС будут отлавливать пьяных водителей
Нетрезвые водители заплатят штраф в 30 тысяч рублей.
Нетрезвые водители заплатят штраф в 30 тысяч рублей.
Сотрудники ГИБДД в праздничные дни проведут мероприятия по выявлению нетрезвых водителей, сообщают в
10 экипажей выйдут на федеральные трассы 1 и 2 января.
Госавтоинспекция напоминает, что за езду в нетрезвом виде, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель будет подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей.
При повторном совершении такого нарушения предусмотрена уголовная ответственность.