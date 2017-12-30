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19:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

1 и 2 января в Челябинске сотрудники ДПС будут отлавливать пьяных водителей

Нетрезвые водители заплатят штраф в 30 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ГИБДД в праздничные дни проведут мероприятия по выявлению нетрезвых водителей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

10 экипажей выйдут на федеральные трассы 1 и 2 января.

Госавтоинспекция напоминает, что за езду в нетрезвом виде, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель будет подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей.

При повторном совершении такого нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

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