Прогноз погоды на 31 декабря
31 декабря погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков. Местами слабые туманы. Ветер
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31 декабря погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков. Местами слабые туманы. Ветер
В Бричанах и Сороках ожидается до 3 градусов тепла, в Бельцах и Оргееве — до 4 градусов. В Кишинёве и Тирасполе воздух прогреется до 6 градусов, в Леове, Комрате и Кагуле также ожидается 6 градусов тепла.
1 января без осадков.