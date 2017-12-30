Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Невымышленная история тети модели из РФ, ставшей вождем в Африке
«Может, возьмешь наш газ?»: Порошенко об условиях покупки газа РФ
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Китай объявил о грядущей изоляции США — СМИ
Прибалтика сменила позицию по газовому проекту РФ
Пелагея сменила два ярких образа за один вечер
Образ дня: Кристина Орбакайте в элегантном комбинезоне
Раковые клетки уморили голодом
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8Скончался композитор Владимир Шаинский
19:39 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 31 декабря

31 декабря погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков. Местами слабые туманы. Ветер юго-восточый слабый до умеренного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -3° 68% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках ожидается до 3 градусов тепла, в Бельцах и Оргееве — до 4 градусов. В Кишинёве и Тирасполе воздух прогреется до 6 градусов, в Леове, Комрате и Кагуле также ожидается 6 градусов тепла.

1 января без осадков.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Эрдоган обвинил США в визовом кризисе между странами
Все заложники в Харькове освобождены
СМИ назвали имя подозреваемого во взрыве в «Перекрестке»
Лавров рассказал, чему он научился у Путина
ЦИК обнародовал первые данные о тратах кандидатов в президенты
В РПЦ сравнили доллар с криптовалютами
Полиция задержала заключенного, сбежавшего под Саратовом
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА Похоже, что новогоднего затишья в скандальном допинг-сериале не ожидается
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Погуляли с размахом: самые дорогие свадьбы 2017 года Вспоминаем, как на звездных свадьбах тратили деньги и каким длинным вышел итоговый счет.
Дети
Поклонников восхитило сходство Пугачевой и ее дочери Лизы Пользователи Сети уверены, что девочка растет точной копией мамы.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь