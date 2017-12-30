Прогноз погоды на 31 декабря

В Бричанах и Сороках ожидается до 3 градусов тепла, в Бельцах и Оргееве — до 4 градусов. В Кишинёве и Тирасполе воздух прогреется до 6 градусов, в Леове, Комрате и Кагуле также ожидается 6 градусов тепла.