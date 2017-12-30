Танцующий Дед Мороз из Жанаозена найден и наказан
Дедом Морозом оказался житель Жанаозена, 1972 года рождения, передает Лада.kz.
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Дедом Морозом оказался житель Жанаозена, 1972 года рождения, передает Лада.kz.
Как рассказали в ДВД области, мужчина полностью признал свою вину.
Был составлен протокол об административном нарушении, сообщила
«Сотрудниками полиции установлена личность героя видеоролика. На него наложен штраф в размере 5 МРП (11 345 тенге)», — отметили в
Ранее сообщалось, что полицейские начали поиски Деда Мороза за танцы на проезжей части.