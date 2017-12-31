МФЦ Владивостока проводят необычные предновогодние акции

В эти дни во всех отделениях МФЦ Владивостока проходит оригинальная предновогодняя акция, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Пока заявители оформляют документы в окне приема, их дети получают сладкие подарки, проходя занимательный квест. Задача ребят ответить на тематические загадки. Такое развлечение пришлось по душе активным малышам. Азарт возрастает в процессе приключенческой игры, ведь с каждым правильным ответом ребята приближаются к заветному мешочку с подарками. Помимо этого, специалисты отделений МФЦ занимаются с малышами в детских уголках — помогают им изготовить елочные украшения, аппликации и другие поделки.