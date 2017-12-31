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08:25 (мск), источник: VLADNEWS

МФЦ Владивостока проводят необычные предновогодние акции

Пока заявители оформляют документы в окне приема, их дети получают сладкие подарки.

В эти дни во всех отделениях МФЦ Владивостока проходит оригинальная предновогодняя акция, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Пока заявители оформляют документы в окне приема, их дети получают сладкие подарки, проходя занимательный квест. Задача ребят ответить на тематические загадки. Такое развлечение пришлось по душе активным малышам. Азарт возрастает в процессе приключенческой игры, ведь с каждым правильным ответом ребята приближаются к заветному мешочку с подарками. Помимо этого, специалисты отделений МФЦ занимаются с малышами в детских уголках — помогают им изготовить елочные украшения, аппликации и другие поделки.

МФЦ Владивостока не первый раз проводят необычные предновогодние акции. Некоторые из них стали доброй традицией. Так, картины для выставки художественных работ «Зимние зарисовки» вот уже второй год пишут учащиеся городского детско-юношеского центра «Творчество». Их работы продолжат украшать отделение № 4 МКУ «МФЦ ВГО» вплоть до самой весны.

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