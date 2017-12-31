Ледовый городок «Перммяч» открыт

Ледовый комплекс «Перммяч» — это скульптуры, посвященные Мексике, ЮАР, Англии, Испании, Франции, США, Бразилии, Италии, Японии и Корее и, конечно, России. Объединяющая тема — Чемпионат мира по футболу, который наша страна принимает в 2018 году. Поэтому в центре Перми разместились ледовые джунгли-лабиринт с обезьянами, шляпа-сомбреро, гигантский лев, драконы, Эйфелева башня с Триумфальной аркой и Колизей, а еще Жар-птица (да, тоже ледовая). Уже за полчаса до официального открытия люди собрались у ограждений и любовались объектами, многие из которых смело можно назвать произведением искусства.

В Новогоднюю ночь все жители и гости города Перми могут прийти в «Перммяч» на шоу-программу, которая начнется за полчаса до полуночи. Помимо выступления артистов, зрителей ждут розыгрыши призов, мячей с автографами ФК «Амкар» и ЖФК «Звезда-2005», а также два праздничных фейерверка и новогодняя дискотека. Ледовые объекты в Новогоднюю ночь будут закрыты для катания в связи с требованиями безопасности.



Каждый день новогодних каникул с 3 по 8 января в ледовом городке будут представлены дневная и вечерняя программа. Во время дневной программы (с 13:00 до 16:00) можно будет познакомиться с традициями разных стран на интерактивных площадках, встретить настоящего Деда Мороза, а также сыграть в мини-футбол или же поболеть за ребят в первой в России зимней «Школе болельщиков». В вечерней программе (с 17:00 до 19:30) в рамках пермского «Кубка Огня» будут представлены выступления команд из разных городов страны. Поможет создать атмосферу уличный театр «Снежики».



Городок будет работать ежедневно (при температуре не выше -4С) до 22:00, в будние дни — с 12:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00. Все изменения в графике работы ледового городка оперативно отражаются на официальном сайте проекта — ледовыйгородок.рф, а также в группе ледового городка «Вконтакте». Собираясь на эспланаду, можно загрузить в своем мобильном браузере сайт и узнать актуальный режим работы. На этом же сайте опубликована афиша событий и информация об объектах комплекса. Отметим, что эксплуатация ледовых объектов при температуре, близкой к 0С, запрещена в связи с требованиями безопасности.



Ожидается, что работать комплекс будет до середины февраля.