Какая погода будет в Воронеже в новогоднюю ночь

Источник: Новости Воронежа

До Нового года остался всего один день. Но погода на улице совсем не похожа на конец декабря. На улице стоит плюсовая температура, с неба срывается не снег, а дождь.

Настоящей новогодней погоды воронежцы, к сожалению, не дождутся на праздник.

В воскресенье, 31 декабря, будет облачно с прояснениями. Синоптики ожидают небольшой дождь. Температура днем +2+4, а в новогоднюю ночь будет 0…+2 градуса.