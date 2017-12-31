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08:39 (мск), источник: Новости Воронежа

Какая погода будет в Воронеже в новогоднюю ночь

Праздник в этом году придется встречать без снега.

Источник: Новости Воронежа

До Нового года остался всего один день. Но погода на улице совсем не похожа на конец декабря. На улице стоит плюсовая температура, с неба срывается не снег, а дождь.

Настоящей новогодней погоды воронежцы, к сожалению, не дождутся на праздник.

В воскресенье, 31 декабря, будет облачно с прояснениями. Синоптики ожидают небольшой дождь. Температура днем +2+4, а в новогоднюю ночь будет 0…+2 градуса.

1 января 2018 года будет тоже теплым и облачным днем. Днем температура поднимется до +2…+4 градусов, а к вечеру упадет до 0…+2 градусов.

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