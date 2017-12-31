Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Раковые клетки уморили голодом
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Что творится с погодой в России: ученые объяснили
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Китай объявил о грядущей изоляции США — СМИ
Прибалтика сменила позицию по газовому проекту РФ
Пелагея сменила два ярких образа за один вечер
Образ дня: Кристина Орбакайте в элегантном комбинезоне
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
14События недели в фотографиях
08:41 (мск), источник: Newsroom24.ru

Рождественский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 12 января

12 января в кафедральном соборе Александра Невского на Стрелке состоится Рождественский хоровой собор. Об этом сообщает Нижегородская епархия.


В хоровом соборе принимают участие лучшие церковные хоры Нижегородской епархии и хоровые коллективы Нижнего Новгорода.

Гостями мероприятия будут:
— Саратовский губернский театр хоровой музыки (художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Людмила Лицова);
— Хор Патриаршего Центра древнерусской богослужебной традиции (художественные руководители — Даниил и Вероника Григорьевы).

Начало в 15:00. Вход свободный.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Махинации с землей обнаружила прокуратура в Балахнинском районе
Нижегородцам рассказали, как встретить новый год, не навредив здоровью
Эксперты: Трамп продолжает политику Обамы в отношении России
СМИ назвали четыре варианта начала войны с КНДР
Меркель призвала Европу к сплоченности в 2018 году
СМИ: расследование ФБР по РФ началось из-за пьяного разговора
Протесты в Иране вылились в беспорядки и насилие
В Лондоне ожидают крупнейший гуманитарный кризис в 2018 году
Подозреваемый в убийстве женщины задержан под Саратовом
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА Похоже, что новогоднего затишья в скандальном допинг-сериале не ожидается
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Погуляли с размахом: самые дорогие свадьбы 2017 года Вспоминаем, как на звездных свадьбах тратили деньги и каким длинным вышел итоговый счет.
Дети
Поклонников восхитило сходство Пугачевой и ее дочери Лизы Пользователи Сети уверены, что девочка растет точной копией мамы.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь