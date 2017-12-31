Рождественский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 12 января



В хоровом соборе принимают участие лучшие церковные хоры Нижегородской епархии и хоровые коллективы Нижнего Новгорода.



Гостями мероприятия будут:

— Саратовский губернский театр хоровой музыки (художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Людмила Лицова);

— Хор Патриаршего Центра древнерусской богослужебной традиции (художественные руководители — Даниил и Вероника Григорьевы).



Начало в 15:00. Вход свободный.