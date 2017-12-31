Рождественский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 12 января
12 января в кафедральном соборе Александра Невского на Стрелке состоится Рождественский хоровой собор. Об этом сообщает Нижегородская епархия.
12 января в кафедральном соборе Александра Невского на Стрелке состоится Рождественский хоровой собор. Об этом сообщает Нижегородская епархия.
В хоровом соборе принимают участие лучшие церковные хоры Нижегородской епархии и хоровые коллективы Нижнего Новгорода.
Гостями мероприятия будут:
— Саратовский губернский театр хоровой музыки (художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Людмила Лицова);
— Хор Патриаршего Центра древнерусской богослужебной традиции (художественные руководители — Даниил и Вероника Григорьевы).
Начало в 15:00. Вход свободный.