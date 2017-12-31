Владивостокцев зовут кататься на горке и фотографироваться

Источник: VLADNEWS

Звон детских голосов, гомон и весёлый смех слышатся здесь и днём, и по вечерам. Особым успехом у юных владивостокцев пользуются ледяная горка, ёлка, кораблик, машина и самолёт из дерева. Взрослые горожане предпочитают светодиодные деревья и другие арт-объекты они отлично получаются на фото.

В этом году концепция убранства праздничной площади — «Новогоднее путешествие». Она предлагает владивостокцам совершить увлекательное путешествие и погрузиться в мир детства. Для этого горожанам нужно просто пройтись по дорожке, около которой устанавливаются арт-объекты из дерева увеличенные копии игрушек. Самолёт, корабль, автомобиль и паровоз не оставляют равнодушных детвора непременно хочет подержаться за штурвал, сесть за руль и прогуляться по вагонам, а родители спешат запечатлеть своих чад на фотографии.

Всегда многолюдно и около ледяной горки для взрослых. Предусмотрена в зимнем городке горка и для малышей.

Создают новогоднюю сказочную атмосферу и светодиодные арт-объекты зелёные ёлки и сказочные деревья, маяк, корабль, огромные фонари, снежинки и звёзды.

«Среди мерцающих огоньков особенно чувствуется, что праздник скоро, — считает горожанка Оксана. Несколько раз в неделю гуляем по предновогодней площади всей семьёй. Сыновья катаются на горке, веселятся и даже рассказывают стихи, которые подготовили для Деда Мороза».

«Мы приходим на площадь, чтобы кататься и фотографироваться», — подтверждают Костя и Слава.

«На Новый год я жду веселья, счастья и много подарков. Хочу, чтобы Дед Мороз к нам пришёл, — рассказал юный Никита, который пришёл на площадь с мамой и сёстрами. — Уже чувствуется, что праздник скоро, особенно здесь на центральной площади. Мне очень нравится ёлка, красивый зимний городок и кататься на горке».