Владивостокцев зовут кататься на горке и фотографироваться
Зимний городок на центральной площади Владивостока традиционно стал одним из любимых мест для предновогодних прогулок и фотоссесий горожан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Зимний городок на центральной площади Владивостока традиционно стал одним из любимых мест для предновогодних прогулок и фотоссесий горожан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Звон детских голосов, гомон и весёлый смех слышатся здесь и днём, и по вечерам. Особым успехом у юных владивостокцев пользуются ледяная горка, ёлка, кораблик, машина и самолёт из дерева. Взрослые горожане предпочитают светодиодные деревья и другие
В этом году концепция убранства праздничной площади — «Новогоднее путешествие». Она предлагает владивостокцам совершить увлекательное путешествие и погрузиться в мир детства. Для этого горожанам нужно просто пройтись по дорожке, около которой устанавливаются
Создают новогоднюю сказочную атмосферу и светодиодные
«Среди мерцающих огоньков особенно чувствуется, что праздник скоро, — считает горожанка Оксана. Несколько раз в неделю гуляем по предновогодней площади всей семьёй. Сыновья катаются на горке, веселятся и даже рассказывают стихи, которые подготовили для Деда Мороза».
«Мы приходим на площадь, чтобы кататься и фотографироваться», — подтверждают Костя и Слава.
«На Новый год я жду веселья, счастья и много подарков. Хочу, чтобы Дед Мороз к нам пришёл, — рассказал юный Никита, который пришёл на площадь с мамой и сёстрами. — Уже чувствуется, что праздник скоро, особенно здесь на центральной площади. Мне очень нравится ёлка, красивый зимний городок и кататься на горке».
«А мне нравится, что здесь всё красиво сверкает, огромная ёлка переливается, — дополняет брата Маргарита. Хочу, чтобы все люди здесь гуляли и получили на Новый год подарки, которые очень хотят, ведь все должны радоваться и веселиться».