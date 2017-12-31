С 1 января 2018 года в Приморье проиндексируют детские пособия
С 1 января 2018 года детские пособия, которые выплачиваются из краевого бюджета, будут проиндексированы. Установленный коэффициент индексации составляет 1,41.
С 1 января 2018 года детские пособия, которые выплачиваются из краевого бюджета, будут проиндексированы. Установленный коэффициент индексации составляет 1,41.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Увеличится и размер регионального материнского капитала. В 2018 году «стоимость» сертификата на единовременную выплату составит почти 170 тысяч рублей.
Региональный материнский капитал в Приморье начали выплачивать во исполнение поручения Президента о социальной поддержке семей с детьми. По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, с 2013 года его «стоимость» увеличивалась трижды: со 100 до 150 тысяч рублей.
«В 2016 году выплату впервые проиндексировали с учетом инфляции до 155,3 тысячи рублей. После индексации в 2017 году ее размер составил чуть более 163 тысяч рублей», — информирует глава ведомства.
Всего на демографические выплаты в 2018 году планируется направить 2,7 миллиардов рублей, 1,6 миллиардов из которых предусмотрели в краевом бюджете.
По информации
«Расходы на поддержку семей с детьми увеличатся. Будет включены федеральные деньги на выплату семьям по рождению третьего (или последующего) ребенка, а также средства на новое пособие семьям, которые ждут появления первенца. Их также предоставляет федеральный бюджет», — комментирует Павел Серебряков.