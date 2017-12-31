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08:16 (мск), источник: Вести Приморье

С 1 января 2018 года в Приморье проиндексируют детские пособия

С 1 января 2018 года детские пособия, которые выплачиваются из краевого бюджета, будут проиндексированы. Установленный коэффициент индексации составляет 1,41.

Источник: Reuters

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в этом списке ежемесячные пособия на детей семьям с низким доходом, в том числе мамам-одиночкам, женщинам, чьи мужья уклоняются от уплаты алиментов на детей, и другие.

Увеличится и размер регионального материнского капитала. В 2018 году «стоимость» сертификата на единовременную выплату составит почти 170 тысяч рублей.

Региональный материнский капитал в Приморье начали выплачивать во исполнение поручения Президента о социальной поддержке семей с детьми. По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, с 2013 года его «стоимость» увеличивалась трижды: со 100 до 150 тысяч рублей.

«В 2016 году выплату впервые проиндексировали с учетом инфляции до 155,3 тысячи рублей. После индексации в 2017 году ее размер составил чуть более 163 тысяч рублей», — информирует глава ведомства.

Специалисты обращают внимание на то, что в феврале будут проиндексированы демографические выплаты, предоставляемые за счет средств федерального бюджета. Среди получателей — женщины, не работавшие до рождения ребенка, беременные жены военнослужащих по призыву, семьи военнослужащих и силовиков, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Всего на демографические выплаты в 2018 году планируется направить 2,7 миллиардов рублей, 1,6 миллиардов из которых предусмотрели в краевом бюджете.

По информации вице-губернатора Приморского края Павла Серебрякова, сумма не окончательная.

«Расходы на поддержку семей с детьми увеличатся. Будет включены федеральные деньги на выплату семьям по рождению третьего (или последующего) ребенка, а также средства на новое пособие семьям, которые ждут появления первенца. Их также предоставляет федеральный бюджет», — комментирует Павел Серебряков.

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