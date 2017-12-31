В праздники красноярские полицейские проведут акцию «Нетрезвый водитель»

Рейд «Нетрезвый водитель» с перекрытием дорожной части сотрудники ДПС будут проводить ежедневно как ночью, так и днем. Кроме того, горожан призывают сообщать о нетрезвых водителях по «синей» линии по телефону 263−10−19.