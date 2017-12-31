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08:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожарные инспекторы Хабаровска проверили места «новогодних елок»

В центре внимания — школы, детские сады, дома культуры, центры образования.

Источник: Комсомольская правда

С руководителями и персоналом всех образовательных и культурных учреждений, куда выезжали пожарные инспекторы, были проведены профилактические беседы о правильном поведении в случае ЧП. Также пожарные убедились в наличии и исправности огнетушителей внутри помещений.

Также огнеборцы осмотрели эвакуационные выходы и наличие свободных подъездов к зданиям на случай, если в них произойдет пожар.

— Конечно, огнеборцы заранее знакомятся со всеми объектами, их паспортами и карточками, разбирают возможные сценарии пожаров. Но всегда лучше самому пройти по объекту, уточнить особенности планировки, какие-то важные для нас нюансы. Однако главная цель всех этих превентивных мероприятий — это не допустить возникновения пожаров, — отметил начальник 21 отряда Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю Денис Рагозин.

Напомним, до 10 января силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности.

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