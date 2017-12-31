Во Владивостоке будет создан центр развития нейротехнологий и виртуальной реальности
В конкурсе на предоставление грантов по созданию такого центра победил ДВФУ.
В конкурсе на предоставление грантов по созданию такого центра победил ДВФУ.
Центр Национальной технологической инициативы по нейротехнологиям и технологиям виртуальной и дополненной реальностей создается на базе Дальневосточного федерального университета.
Будущий центр НТИ на базе ДВФУ начинает реализовывать прорывные
Группа сквозных технологий в области нейротехнологий, дополненной и виртуальной реальности является базой для формирования рынка Нейронет. Созданный на базе ДВФУ Консорциум концентрирует свои усилия на создании платформы, позволяющей существенно упростить процесс разработки продуктов для Нейронета. Такие продукты будут расширять как формы восприятия человеком виртуального мира, так и способы взаимодействия с ним.