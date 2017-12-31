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08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке будет создан центр развития нейротехнологий и виртуальной реальности

В конкурсе на предоставление грантов по созданию такого центра победил ДВФУ.

Источник: Reuters

Центр Национальной технологической инициативы по нейротехнологиям и технологиям виртуальной и дополненной реальностей создается на базе Дальневосточного федерального университета.

Будущий центр НТИ на базе ДВФУ начинает реализовывать прорывные научно-исследовательские программы по Нейронету, VR&AR технологиям и готовить специалистов в этих областях. Широкие связи университета позволят привлекать представителей бизнеса для совместной разработки новых продуктов и услуг, внедрения их в производство и вывода на глобальные рынки, в том числе и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Группа сквозных технологий в области нейротехнологий, дополненной и виртуальной реальности является базой для формирования рынка Нейронет. Созданный на базе ДВФУ Консорциум концентрирует свои усилия на создании платформы, позволяющей существенно упростить процесс разработки продуктов для Нейронета. Такие продукты будут расширять как формы восприятия человеком виртуального мира, так и способы взаимодействия с ним.

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