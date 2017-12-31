Во Владивостоке будет создан центр развития нейротехнологий и виртуальной реальности

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Центр Национальной технологической инициативы по нейротехнологиям и технологиям виртуальной и дополненной реальностей создается на базе Дальневосточного федерального университета.

Будущий центр НТИ на базе ДВФУ начинает реализовывать прорывные научно-исследовательские программы по Нейронету, VR&AR технологиям и готовить специалистов в этих областях. Широкие связи университета позволят привлекать представителей бизнеса для совместной разработки новых продуктов и услуг, внедрения их в производство и вывода на глобальные рынки, в том числе и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.