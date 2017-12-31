Тигр Владик проходит вблизи населенных пунктов
В департаменте охотничьего надзора Приморского края, Центре «Амурский тигр» и WWF России продолжают следить за путешествием тигра Владика, сообщили «Deita. ru» в
В департаменте охотничьего надзора Приморского края, Центре «Амурский тигр» и WWF России продолжают следить за путешествием тигра Владика, сообщили «Deita. ru» в
Сигнал ошейника с
«Владик, после того, как буквально сбежал с
Важно, что тигр
«Наблюдение показало, что тигр не опасен. Его поведение по отношению к людям, адекватно, он их попросту сторонится. Однако, мы находимся на стороже и внимательно следим за его передвижениями. В случае приближения тигра к населенному пункту, на место прибудет оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора, которая примет меры», — комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.
«Пока тигр Владик нас радует. Хотя, в свое время давал повод для беспокойства, когда практически вернулся на юго — запад Приморья. Сейчас он эффективно отслеживается специальными службами и дет огромное количество уникальной научной информации, которая позволит совершенно иначе взглянуть на тигров, их распространение, участки. Поэтому мы с большим интересом продолжаем следить за передвижениями Владика», — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.
Работа по разрешению конфликтных ситуаций с амурским тигром на Дальнем Востоке России ведется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
Напомним, ранее «Deita.ru» неоднократно писало о жизни тигра Владика. Этот загадочный хищник свою известность приобрел в середине октября. После длительной реабилитации Владик был выпущен в дикую природу 15 мая этого года.
Дмитрий Санников.