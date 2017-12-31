В Норильске Снегурочка в погонах патрулирует дороги

Источник: Комсомольская правда

Жители Норильска немного удивились, увидев Снегурочку в погонах. Та патрулировала одну из центральных улиц Северного города — несла службу вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Впрочем, это ни какой ни розыгрыш. Просто дорожная полиция проводит предновогоднюю акцию под названием «Дед Мороз». Сам дедушка, видимо, где-то задержался, вот Снегурочке и пришлось работать за двоих.

Вместе с дорожными полицейскими Снегурочка передавала водителям и пешеходам послания школьников. В своих красочных открытках и рисунках ребята поздравили автолюбителей и жителей Заполярной столицы с наступающим Новым годом. Заодно сказочная героиня напомнила жителям города правила дорожного движения и предупредила о наказании, которое ждет на нарушения.