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08:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Норильске Снегурочка в погонах патрулирует дороги

Северяне рады видеть ее на своих улицах.

Источник: Комсомольская правда

Жители Норильска немного удивились, увидев Снегурочку в погонах. Та патрулировала одну из центральных улиц Северного города — несла службу вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Впрочем, это ни какой ни розыгрыш. Просто дорожная полиция проводит предновогоднюю акцию под названием «Дед Мороз». Сам дедушка, видимо, где-то задержался, вот Снегурочке и пришлось работать за двоих.

Вместе с дорожными полицейскими Снегурочка передавала водителям и пешеходам послания школьников. В своих красочных открытках и рисунках ребята поздравили автолюбителей и жителей Заполярной столицы с наступающим Новым годом. Заодно сказочная героиня напомнила жителям города правила дорожного движения и предупредила о наказании, которое ждет на нарушения.

Снегурочка пожелала автолюбителям в новом году безопасных дорог, вежливых коллег-водителей и чтобы на их пути встречались только аккуратные и законопослушные пешеходы.

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