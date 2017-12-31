Борис Кубай: Новый год без снега — это не Новый год

Погода преподнесла жителям Владивостока сюрприз — как раз 31 декабря в краевой столице выпал свежий снег. Правда, циклон принёс ещё и сильный ветер, снежный накат на дорогах, гололедицу, но, с другой стороны, разнообразил пейзаж и создал именно новогоднее настроение.

Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал РИА «Восток-Медиа»: «На погоду надо смотреть с оптимизмом, позитивом. Снег очищает воздух, да и для детей большая радость. К тому же такого сильного ветра, как на днях было на Сахалине — более 40 метров в секунду — мы не ожидаем. Для меня снег в новогоднюю ночь — очень радостное событие, ещё с детских лет на Сахалине. Когда снега вообще нет во Владивостоке — это не Новый год. И, учитывая, что мы почти за неделю предупредили все службы, я надеюсь, что они готовы и справятся с любым катаклизмом. Тем более что по сахалинским меркам снега выпадет мало — примерно 20 миллиметров, для Владивостока этого достаточно».

Кубай добавил: «Надеюсь, что ёлки во Владивостоке не упадут. А идти на центральную площадь или нет — советую решать по фактической погоде: смотря, кто, где живёт и во сколько собирается выходить из дома. Потому что в течение дня циклон будет то усиливаться, то ослабевать — и ветер, и метель. Желательно идти пешочком, не рисковать на личной машине и не мешать спецмашинам чистить снег. А если кто живёт далеко от центра, то тогда лучше идти не на главную ёлку, а на свою, ближе к дому».

Редакция уже писала про светодинамическое новогоднее дерево, оформленное в стиле русского расписного узора, в центре краевой столицы. Не только Борис Кубай, но и мэрия Владивостока надеется, что конструкция главного символа Нового года будет устойчива к сильным ветрам столицы, из-за которых ёлки не раз падали. Также официальные ёлки установили к празднику в микрорайоне Снеговая Падь, на улице Русской и на острове Русском, на острове Попова (её уже успели окрестить самой депрессивной ёлкой), в сквере Суханова, на площади Окатовой и в посёлке Трудовое.

По информации мэрии, с 18 часов сегодня на центральной площади Владивостока будут работать аниматоры в новогодних костюмах — жителей и гостей города ждут конкурсы и призы. Дети и взрослые могут рассказать стихотворение Деду Морозу, построить из ледяных кубиков замок Снежной королевы, сделать фотографию с изображениями героев русских сказок. В 20:00 там же стартует концертная программа с известными всем песнями «Три белых коня», «Увезу тебя я в тундру», «А снег идёт», «Пять минут», попурри из мультфильмов.