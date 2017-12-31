По европротоколу приморцы смогут получить в 2 раза больше денег

Сейчас по европротоколу можно оформить аварии, в которых участвовали только два автомобиля, оба застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших и участники ДТП согласны с обстоятельствами аварии, а также с причиненными повреждениями. По новым нормам закона согласие участников происшествия необязательно. Но при несогласии на водителей накладываются дополнительные требования по подтверждению ДТП.

Примечательно, что все эти нормы вступают в силу в разное время. Например, выплаты в размере 100 тысяч по европротоколу можно будет получить с 1 июня 2018 года. Если у водителей есть разногласия по обстоятельствам происшествия, но есть возможность передать некорректируемую информацию о ДТП, которую зафиксировал специальный комплекс дополнительных устройств ГЛОНАСС/GPS («черный ящик») или съемка происшествия и его последствий с помощью специального приложения от страховщиков, то есть возможность не вызывать ГИБДД. Это будет действовать с 1 июня 2018 года по 30 сентября 2019 года. С первого октября 2019 года, если у водителей нет согласия в обстоятельствах происшедшего, то у них должно быть подтверждение, зафиксированное теми же двумя способами. Если нет ни согласия, ни подтверждения, то лучше вызывать ГИБДД.