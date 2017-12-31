Приморская школьница получила от Владимира Путина новогодний подарок
Шестиклассница написала президенту письмо, в котором рассказала о своем желании.
Шестиклассница написала президенту письмо, в котором рассказала о своем желании.
Щенка породы шпиц получила в подарок школьница из поселка Кавалерово, которая написала письмо президенту Владимиру Путину.
Новогоднее чудо, о котором мечтала шестиклассница Елизавета Воробьева из поселка Кавалерово, осуществилось. В сентябре девочка написала письмо президенту Владимиру Путину и рассказала, что уже два года она мечтает о собаке породы шпиц.
Вручать новогодний подарок школьнице приехал
«Теперь это будет мой лучший друг», — рассказала девочка.
Константин Межонов пожелал семье Воробьевых счастливого Нового года и чтобы все задуманное претворялось в жизнь.