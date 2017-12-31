Приморская школьница получила от Владимира Путина новогодний подарок

Источник: Комсомольская правда

Щенка породы шпиц получила в подарок школьница из поселка Кавалерово, которая написала письмо президенту Владимиру Путину.

Новогоднее чудо, о котором мечтала шестиклассница Елизавета Воробьева из поселка Кавалерово, осуществилось. В сентябре девочка написала письмо президенту Владимиру Путину и рассказала, что уже два года она мечтает о собаке породы шпиц.

Вручать новогодний подарок школьнице приехал вице-губернатор Приморья Константин Межонов. Лиза совсем не ожидала подарка, и встретила гостей со слезами радости на глазах.

«Теперь это будет мой лучший друг», — рассказала девочка.

Собачка имеет серьезную родословную, ее род идет из Нижнего Новгорода. Приобрели щенка у заводчиков в Уссурийске. Лиза призналась, что еще не придумала домашнее имя для нового любимца — по паспорту собаку зовут очень сложно, и ей необходимо ласковое домашнее прозвище.