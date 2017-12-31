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07:57 (мск), источник: VLADNEWS

Специалисты узнали, во сколько приморцам обойдется салат «Оливье»

Стоимость набора продуктов стала ниже обычного на 15%

Источник: VLADNEWS

Акция по снижению цен на продукты для новогодних салатов идёт в торговых сетях Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, цена на ингредиенты для самого популярного праздничного блюда салата «Оливье» снизили торговые сети «Рэми» и «Фреш-25». Стоимость набора продуктов стала ниже обычного на 15%.

Так, в торговой сети «Фреш-25» килограмм салата «Оливье» стоит 134,38 рублей. Цены снижены на колбасу молочную, яйцо, зеленый горошек, майонез. Ранее такой салат обошелся бы жителям примерно в 154 рубля.

В супермаркетах «Реми» килограмм «Оливье» обойдется жителям от 116,43 рублей до 157,44 рублей, в зависимости от приобретаемых продуктов. Цены снижены на яйцо, зеленый горошек, майонез, огурчики соленые.

Стоимость продуктов для салата «Оливье» в сети «Фреш 25»:

Картофель ООО ТД «Дружба» (200 г) 4,76 рубля.

Колбаса молочная «Ратимир» (200 г) 58,97 рубля.

Яйцо ПТЦ «Уссурийская» (150 г) 17,9 рубля.

Огурцы свежие ООО ТД «Дружба» (100 г) 12,13 рубля.

Морковь ООО ТД «Дружба» (100 г) 3,25 рубля.

Зелёный горошек «Дальневосточный континент» (100 г) 9,10 рубля.

Майонез «Мир московских колбас» (100 г) 10,1 рубля.

Лук ООО ТД «Дружба» (100 г) 20 рублей.

Соль «Регион Трейд» (10 г) 0,17 рубля.

Стоимость продуктов для салата «Оливье» в супермаркетах «Рэми»:

Колбаса вареная СПК «Покровская» (140 г) 27,18 рубля.

Картофель приморский (190 г) 5,62 рубля.

Морковь КНР (180 г) 8,92 рубля.

Горошек консервированный «Любимый бегемот» (100 г) 14,87 рубля.

Огурчики «Медведь любимый» (130 г) 25,22 рубля.

Яйцо куриное 1 категории «Агида» (120 г) 17,69 рубля.

Соль «Байкалочка» (5 г) 0,07 рубля.

Майонез «Золотой» (150 г) 16,86 рубля.

Стоит отметить, что вопрос снижения цен на продукты питания один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе Администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям поставил задачу врио Губернатора региона Андрей Тарасенко.

«Нам необходимо найти оптимальную схему взаимодействия, чтобы каждая из сторон была удовлетворена, чтобы развивалось сельское хозяйство, в магазинах был ассортимент, а цены для граждан были доступными», подчеркнул ранее Андрей Тарасенко на расширенной встрече представителей крупных торговых сетей, магазинов, сельхозтоваропроизводителей.

Напомним, в своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке российским товаропроизводителям.

«Потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе», подчеркнул глава государства.

О фактах резкого повышения цен на продовольственные товары в Приморье жители края могут сообщить по телефонам «горячей линии» департамента лицензирования и торговли: 8 (423) 2−215−803, 2−215−804.

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