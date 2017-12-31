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08:24 (мск), источник: РИА Крым

Новый год Крым встретит теплом и дождями

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. В последний день уходящего года в Крыму сохранится теплая погода, но вероятны местами небольшие дожди. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

«31 декабря (на полуострове — ред.) временами дожди, температура воздуха днем — +8…+13 градусов. В новогоднюю ночь возможны небольшие дожди, температура воздуха — +1…+6 градусов», — рассказали синоптики.

Северный ветер будет дуть с силой 6−11 м/с, местами — до 15 м/с.

В Симферополе 31 декабря переменная облачность. Утром и днем небольшой дождь. Столбики термометров днем покажут +9…+11 градусов. В новогоднюю ночь без осадков и до +3.

В Севастополе в последний день года переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +8…+10 градусов. В ночь на 1 января также ожидается небольшой дождь, а столбики термометров покажут +5…+7 градусов.

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