В Академии наук Узбекистана — 32 новых академика
Указом Президента утверждены действительные члены Академии наук Республики Узбекистан.
Указом Президента утверждены действительные члены Академии наук Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. По рекомендации президиума и действующих действительных членов Академии наук Республики Узбекистан по соответствующим научным специальностям решено утвердить следующих действительных членов Академии наук Республики Узбекистан:
По
По химическим наукам.
По биологическим наукам.
По техническим наукам.
По сельскохозяйственным наукам.
По историческим наукам.
По экономическим наукам.
По филологическим наукам.
По юридическим наукам.
По педагогическим наукам.
По медицинским наукам.
По искусствоведению.
В декабре 2016 года президент Узбекистана подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию и стимулированию деятельности академиков Академии наук Республики Узбекистан», напоминает
Это сделано в целях дальнейшего повышения престижа отечественной науки, усиления роли академической науки в укреплении