В Академии наук Узбекистана — 32 новых академика

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. По рекомендации президиума и действующих действительных членов Академии наук Республики Узбекистан по соответствующим научным специальностям решено утвердить следующих действительных членов Академии наук Республики Узбекистан:

В декабре 2016 года президент Узбекистана подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию и стимулированию деятельности академиков Академии наук Республики Узбекистан», напоминает пресс-служба МИД республики.