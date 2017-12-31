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09:07 (мск), источник: Sputnik

В Академии наук Узбекистана — 32 новых академика

Указом Президента утверждены действительные члены Академии наук Республики Узбекистан.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. По рекомендации президиума и действующих действительных членов Академии наук Республики Узбекистан по соответствующим научным специальностям решено утвердить следующих действительных членов Академии наук Республики Узбекистан:

По физико-математическим наукам.

  • Азамова Абдуллу — заведующего отделом Института математики Академии наук
  • Бахадирханова Мухамеда Кабира — заведующего кафедрой Ташкентского государственного технического университета
  • Бахрамова Сагдиллу Абдуллаевича — руководителя — ученого секретаря отделения физико-математических и технических наук Академии наук
  • Зайнабидинова Сиражидина — профессора Андижанского государственного университета
  • Лакаева Саидахмата Норжигитовича — заведующего кафедрой Самаркандского государственного университета
  • Усманова Тимурбека — заведующего лабораторией Института ионно-плазменных и лазерных технологий Академии наук
  • Эгамбердиева Шухрата Абдуманнаповича — директора Института астрономии Академии наук.

По химическим наукам.

  • Джалилова Абдулахата Тураповича — директора государственного унитарного предприятия «Ташкентский химико-технологический научно-исследовательский институт»
  • Ибрагимова Бахтияра Тулягановича — главного ученого секретаря Академии наук
  • Намазова Шафаата Саттаровича — заведующего лабораторией Института общей и неорганической химии Академии наук
  • Тураева Аббасхана Сабирхановича — заместителя директора Института биоорганической химии Академии наук.

По биологическим наукам.

  • Абдурахмонова Иброхима Юлчиевича — министра инновационного развития
  • Сабирова Равшана Заировича — заведующего лабораторией Института биоорганической химии Академии наук
  • Тожибаева Комила Шаробитдиновича — директора Института ботаники Академии наук.

По техническим наукам.

  • Аллаева Кахрамана Рахимовича — профессора Ташкентского государственного технического университета
  • Игамбердиева Хусана Закировича — профессора Ташкентского государственного технического университета
  • Мирсаидова Мирзиёда — заведующего кафедрой Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

По сельскохозяйственным наукам.

  • Сулаймонова Ботиржона Абдушукировича — ректора Ташкентского государственного аграрного университета.

По историческим наукам.

  • Сагдуллаева Анатолия Сагдуллаевича — профессора Национального университета Узбекистана
  • Юсупову Дилорам Юнусовну — ведущего научного сотрудника Института востоковедения Академии наук.

По экономическим наукам.

  • Абдурахманова Каландара — директора Ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова
  • Аимбетова Нагмета Каллиевича — председателя Каракалпакского отделения Академии наук.

По филологическим наукам.

  • Каримова Наима Фатиховича — ведущего научного сотрудника Музея памяти жертв репрессий
  • Мирзаева Туру — ведущего научного сотрудника Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук.

По юридическим наукам.

  • Саидова Акмала Холматовича — директора Национального центра Республики Узбекистан по правам человека.

По педагогическим наукам.

  • Джураева Рисбая — руководителя проекта Узбекского научно-исследова¬тельского института педагогичес¬ких наук имени Кары Ниязи.

По медицинским наукам.

  • Аляви Аниса Лютфуллаевича — руководителя проекта Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации
  • Арипову Тамарахон Уктамовну — директора Республиканского научного центра иммунологии Министерства здравоохранения
  • Иноятову Флору Ильясовну — руководителя проекта Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии
  • Курбанова Равшанбека Давлетовича — директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии
  • Назирова Феруза Гафуровича — директора Республиканского специализиро¬ванного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова.

По искусствоведению.

  • Хакимова Акбара Абдуллаевича — заведующего отделом Института искусствоведения Академии наук.

В декабре 2016 года президент Узбекистана подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию и стимулированию деятельности академиков Академии наук Республики Узбекистан», напоминает пресс-служба МИД республики.

Это сделано в целях дальнейшего повышения престижа отечественной науки, усиления роли академической науки в укреплении научно-технологического потенциала страны, расширения состава членов Академии наук за счет ученых, признанных в республике и международным научным сообществом благодаря результатам активной научно-исследовательской деятельности по приоритетным направлениям науки, обеспечения продолжения традиций существующих научных школ и создания новых школ.

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