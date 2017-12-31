На новогодних праздниках в Хабаровском крае пройдет декада спорта и здоровья

— Основными задачами этого традиционного ежегодного мероприятия являются пропаганда здорового образа жизни, привлечение большого числа граждан к активному отдыху на свежем воздухе и организация досуга всех возрастных категорий граждан в период продолжительных праздников, — рассказали в правительстве Хабаровского края.

Местами проведения спортивных мероприятий станут спортплощадки и объекты региона, в декаде примут участие ведущие спортсмены Хабаровского края, ветераны спорта, ученики школ и молодежь. Всего за это время планируется провести более 150 различных спортивных мероприятий. По подсчетам организаторов, в декаде спорта должны принять участие более четырех тысяч человек.