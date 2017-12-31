Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Раковые клетки уморили голодом
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Мы их потеряли: названы главные утраты 2017 года (фото)
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Пелагея сменила два ярких образа за один вечер
Образ дня: Кристина Орбакайте в элегантном комбинезоне
Алкоголь будит в людях худшее
Названы самые необычные секс-травмы
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
14События недели в фотографиях
08:59 (мск), источник: Комсомольская правда

На новогодних праздниках в Хабаровском крае пройдет декада спорта и здоровья

Планируется, что в спортивных мероприятиях поучаствуют 4000 человек.

Источник: Комсомольская правда

Традиционно первая новогодняя неделя в Хабаровском крае объявлена декадой спорта и здоровья.

— Основными задачами этого традиционного ежегодного мероприятия являются пропаганда здорового образа жизни, привлечение большого числа граждан к активному отдыху на свежем воздухе и организация досуга всех возрастных категорий граждан в период продолжительных праздников, — рассказали в правительстве Хабаровского края.

Местами проведения спортивных мероприятий станут спортплощадки и объекты региона, в декаде примут участие ведущие спортсмены Хабаровского края, ветераны спорта, ученики школ и молодежь. Всего за это время планируется провести более 150 различных спортивных мероприятий. По подсчетам организаторов, в декаде спорта должны принять участие более четырех тысяч человек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Зачем Япония пугает себя и мир гаданиями о «войне с Пхеньяном»
Победитель шоу "Танцы" на выигрыш в 3 миллиона купит квартиру
Эксперты: Трамп продолжает политику Обамы в отношении России
СМИ назвали четыре варианта начала войны с КНДР
Меркель призвала Европу к сплоченности в 2018 году
СМИ: расследование ФБР по РФ началось из-за пьяного разговора
Протесты в Иране вылились в беспорядки и насилие
В Лондоне ожидают крупнейший гуманитарный кризис в 2018 году
Подозреваемый в убийстве женщины задержан под Саратовом
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА Похоже, что новогоднего затишья в скандальном допинг-сериале не ожидается
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Погуляли с размахом: самые дорогие свадьбы 2017 года Вспоминаем, как на звездных свадьбах тратили деньги и каким длинным вышел итоговый счет.
Дети
Поклонников восхитило сходство Пугачевой и ее дочери Лизы Пользователи Сети уверены, что девочка растет точной копией мамы.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь