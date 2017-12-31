Погода на Новый Год: без снега, но с хорошим настроением
Каждый день читайте точный прогноз погоды, а также традиции и народные приметы.
Каждый день читайте точный прогноз погоды, а также традиции и народные приметы.
КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается переменная облачность, утром туманы, а днем без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +6 С.
Атмосферное давление в норме, геомагнитная обстановка — спокойная днем, однако к вечеру возможны небольшие геомагнитные возмущения.
Сегодня во всем мире отмечается Новый год — наступит он 31 декабря ровно в полночь.