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09:15 (мск), источник: Sputnik.md

Погода на Новый Год: без снега, но с хорошим настроением

Каждый день читайте точный прогноз погоды, а также традиции и народные приметы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -6° 53% 767 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается переменная облачность, утром туманы, а днем без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +6 С.

Атмосферное давление в норме, геомагнитная обстановка — спокойная днем, однако к вечеру возможны небольшие геомагнитные возмущения.

Сегодня во всем мире отмечается Новый год — наступит он 31 декабря ровно в полночь.

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