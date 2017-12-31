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14:26 (мск), источник: Om1.ru

На рождественских каникулах в Омске пройдет Новогодний базар

Праздничная ярмарка развернется в Камергерском переулке.

Источник: Om1.ru

После Нового года в Камергерском переулке откроется Новогодний базар. С 5 по 7 января в уютном местечке нашего города развернется маркет и фуд-корт с уличной и домашней едой, а в баре «Свое место» пройдет несколько тематических вечеринок.

Напомним, что Камергерский переулок находится между домами по улице Бударина, 3а и Ленина, 13 а.

Новогодний Базар не первое тематическое мероприятие которое проходит в Камергерском переулке. В канун Нового года там развернулась Рождественская ярмарка, на которой были представлены работы победителей конкурса на «Лучший сувенир из Омска» и много всего интересного. Также в заведение «Одно вино» прошла художественная выставка, а в баре «Свое место» работал маркет одежды.

Подробную информацию и заявку на участие можно оставить в официальной группе в «ВКонтакте».

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