На рождественских каникулах в Омске пройдет Новогодний базар

Источник: Om1.ru

После Нового года в Камергерском переулке откроется Новогодний базар. С 5 по 7 января в уютном местечке нашего города развернется маркет и фуд-корт с уличной и домашней едой, а в баре «Свое место» пройдет несколько тематических вечеринок.

Напомним, что Камергерский переулок находится между домами по улице Бударина, 3а и Ленина, 13 а.

Новогодний Базар не первое тематическое мероприятие которое проходит в Камергерском переулке. В канун Нового года там развернулась Рождественская ярмарка, на которой были представлены работы победителей конкурса на «Лучший сувенир из Омска» и много всего интересного. Также в заведение «Одно вино» прошла художественная выставка, а в баре «Свое место» работал маркет одежды.