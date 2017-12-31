Елку из электроприборов создали в Караганде

Звездой на макушке энергетики ТОО «Қарағанды Жарық» сделали штыревой стеклянный изолятор ШС-10. Траверсы опор разукрасили стеклянными изоляторами ПС-70, которые применяются на воздушных линиях выше 1000 Вольт. Вместо гирлянд — высоковольтные предохранители ПК-10, которые применяются в энергетике для защиты силовых трансформаторов 10 кВольт. Роль игрушек выполняли знаки электробезопасности и знаки молнии в желтом треугольнике.

Фоторепортаж В каком городе Казахстана самая красивая елка Во всех городах Казахстана дали старт новогодним празднованиям.

Как сказал исполняющий обязанности директора департамента перспективного развития компании «Қарағанды Жарық» Александр Алексеев, в создании елки участвовали основные компоненты электросетей и системы электрооборудования.

Другие работники коммунальной службы тоже подарили Караганде необычную елку.

Коллектив госпредприятия «Благоустройство» сделали елку из щеток с тракторов и КамАЗов, которые чистят ежедневно улицы Караганды от снега, веток, листьев.

«Роль звезды на елке играет оранжевый маяк, который включается в процессе уборки улиц», — сказал директор по производству коммунального госпредприятия «Благоустройство» Арман Сарсенбаев.

А работники ТОО «Караганды Су» сделали елку из труб шлангов и прибора учета воды. По трубе, согласно задумке авторов, якобы течет вода, которая дает жизнь елке.