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16:13 (мск), источник: Kazinform

Елку из электроприборов создали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Энергетики электроснабжающей компании в Караганде подарили горожанам необычную елку — из макетов металлических опор воздушных линий электропередач, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Звездой на макушке энергетики ТОО «Қарағанды Жарық» сделали штыревой стеклянный изолятор ШС-10. Траверсы опор разукрасили стеклянными изоляторами ПС-70, которые применяются на воздушных линиях выше 1000 Вольт. Вместо гирлянд — высоковольтные предохранители ПК-10, которые применяются в энергетике для защиты силовых трансформаторов 10 кВольт. Роль игрушек выполняли знаки электробезопасности и знаки молнии в желтом треугольнике.

Фоторепортаж
В каком городе Казахстана самая красивая елкаВо всех городах Казахстана дали старт новогодним празднованиям.

Как сказал исполняющий обязанности директора департамента перспективного развития компании «Қарағанды Жарық» Александр Алексеев, в создании елки участвовали основные компоненты электросетей и системы электрооборудования.

Другие работники коммунальной службы тоже подарили Караганде необычную елку.

Коллектив госпредприятия «Благоустройство» сделали елку из щеток с тракторов и КамАЗов, которые чистят ежедневно улицы Караганды от снега, веток, листьев.

«Роль звезды на елке играет оранжевый маяк, который включается в процессе уборки улиц», — сказал директор по производству коммунального госпредприятия «Благоустройство» Арман Сарсенбаев.

А работники ТОО «Караганды Су» сделали елку из труб шлангов и прибора учета воды. По трубе, согласно задумке авторов, якобы течет вода, которая дает жизнь елке.

«Вода берется из почвы и поднимается. Вверху мы поставили прибор учета расхода воды, потому что вода любит учет. К этому ресурсу нужно относиться бережно», — рассказал главный инженер водоснабжающей компании Николай Синьковский.

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