Станции минского метро на Новый год будут работать до четырех утра
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станции минского метро на Новый год будут работать до четырех утра, сообщили БЕЛТА в метрополитене.
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станции минского метро на Новый год будут работать до четырех утра, сообщили БЕЛТА в метрополитене.
«Этой новогодней ночью станции минского метро закроются на вход только в 4 утра, а пересадочный узел и Немига — в 4.15. Вестибюль станции метро “Купаловская” будет работать до 21 часа», — проинформировали в метрополитене.
Первого января метро откроется как обычно в 5.30.