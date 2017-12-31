Самые востребованные таможенные контрольно-пропускные пункты

Источник: Noi.md

Таким образом, самый большой поток транспорта и лиц, пересекающих границу, на следующих пунктах:

КПП Леушены — 8 522 пересечения.

КПП Атаки — 9 573 пересечения.

КПП Международный аэропорт Кишинев — 8 344 пересечения.

КПП Скуляны — 8 492 пересечения.

КПП Джурджулешты-Галаць — 4 293 пересечения.

— 4 293 пересечения. КПП Крива — 4 156 пересечений.

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На контрольно-пропускных пунктах поток людей составил 64 951 пересечение, 37 477 из них в направлении въезда в Республику Молдова. В сравнении с тем же периодом прошлого года, число пересекающих границу увеличилось на 3,85%.

В течение последних 24 часов были зарегистрированы следующие незаконные действия:

— одно незаконное пересечение молдо-украинской границы.

— один человек нарушил режим контрольно-пропускных пунктов.

— одна попытка пересечения границы по поддельным документам.

— двое иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова.

— пять человек нарушили правила использования виньет.

— один человек, находящийся в конфликте с законом, и одно транспортное средство, объявленное в розыск, были задержаны в результате информации, полученной от национальных правовых органов.

Четырем молдавским гражданам было отказано во въезде в Российскую Федерацию, одному гражданину — в Европейский Союз.

Для поддержки участников трансграничного трафика Пограничная полиция призывает граждан пересекать границу через все действующие КПП, во избежание перегрузки каких-либо пунктов. В то же время рекомендуется перед поездкой посетить приложение на официальной странице Пограничной полиции TRAFIC ONLINE, где можно узнать среднее время ожидания на КПП для всех категорий транспортных средств.