Самые востребованные таможенные контрольно-пропускные пункты
Полиция обнародовала список наиболее запрашиваемых пунктов пересечения границы.
Полиция обнародовала список наиболее запрашиваемых пунктов пересечения границы.
Таким образом, самый большой поток транспорта и лиц, пересекающих границу, на следующих пунктах:
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В течение последних 24 часов были зарегистрированы следующие незаконные действия:
— одно незаконное пересечение
— один человек нарушил режим
— одна попытка пересечения границы по поддельным документам.
— двое иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова.
— пять человек нарушили правила использования виньет.
— один человек, находящийся в конфликте с законом, и одно транспортное средство, объявленное в розыск, были задержаны в результате информации, полученной от национальных правовых органов.
Четырем молдавским гражданам было отказано во въезде в Российскую Федерацию, одному гражданину — в Европейский Союз.
Для поддержки участников трансграничного трафика Пограничная полиция призывает граждан пересекать границу через все действующие КПП, во избежание перегрузки
Оказавшись на