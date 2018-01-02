Создан пластырь, снижающий скорость набора лишнего веса

Источник: Популярная механика

Поверхность нового пластыря покрыта сотнями микроигл тоньше человеческого волоса. Когда пластырь прижимают к коже, он высвобождает иглы; тканевую основу затем можно снять, а иглы проникают под кожу начинают медленно растворяться, высвобождая лекарства — агонист адренорецепторов Бета-3 и гормон трийодтиронин. Эта комбинация превращает белые жировые клетки в бурые.

Бурая жировая ткань нужна организму, чтобы быстро использовать энергию и вырабатывать тепло. Бурого жира много у младенцев; он позволяет поддерживать нормальную температуру маленького тела. Со временем бурого жира становится меньше, а белого, запасающего энергию и медленно ее отдающего, становится больше.

Скорость метаболизма клеток бурой жировой ткани в 20 раз выше, чем в белой.

Превратив часть белых жировых клеток в бурые, ученые добились существенного замедления набора веса у мышей уже через пять дней после применения пластыря. Микроиглы позволили адресно доставить лекарство к жировым клеткам и обойтись меньшим количеством действующих веществ, чем при оральном приеме лекарств или внутривенных инъекциях.