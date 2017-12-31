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15:30 (мск), источник: РИА Новости

Путин в новогоднем поздравлении пожелал россиянам успехов и благополучия

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении пожелал россиянам успехов и благополучия, а также перемен к лучшему в каждой семье, поскольку Новый год — традиционно семейный праздник, который отмечается с подарками, сюрпризами и особой теплотой.

Источник: РИА Новости

«На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но всё равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный; верим, что всё загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся», — сказал Путин в ходе ежегодного новогоднего поздравления россиян.

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Камчатки. Первый канал впервые перестроил сетку праздничного вещания так, чтобы в каждом часовом поясе, а их в России 11, люди увидели обращение главы государства за несколько минут до Нового года, до этого в некоторых регионах запись транслировали с часовым опозданием.

Глава государства отметил, что Новый год является традиционно семейным праздником.

Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведённую с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости.
Владимир Путин
Президент РФ
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Путин также отметил, что теперь поделиться праздничным настроением с близкими можно даже, если разделяет расстояние, это позволяют современные технологии. «Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом. Где бы мы ни находились: за семейным столом, в весёлой компании, на праздничных улицах, — нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров», — сказал президент.

Глава государства за несколько секунд до наступления Нового года пожелал россиянам успехов и благополучия. «До наступления 2018 года остались буквально секунды. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием. Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас», — сказал он.

Искренне желаю всем вам успехов и благополучия. Мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной! Будьте счастливы! С праздником вас — с новым, 2018 годом!
Владимир Путин
Президент РФ
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