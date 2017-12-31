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15:49 (мск), источник: Sputnik

Над Узбекистаном с ветерком: туристы смогут полетать на самолетах

Отныне, путешествуя по Узбекистану, туристы смогут арендовать вертолеты Ми-8МТВ и самолеты Ан-2П.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Туристы в Узбекистане получили уникальную возможность взять в аренду вертолеты Ми-8МТВ и самолеты Ан-2П для путешествия по историческим городам, пустынным и горным местностям республики. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

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«Стоимость летного часа за использование вертолета Ми-8МТВ составит 28,400 млн сум без учета НДС. Стоимость летного часа на самолете Ан-2П составляет 5,400 млн сум без учета НДС. Вертолеты Ми-8МТВ базируются в аэродроме “Сергели”. Самолеты Ан-2 в пассажирском варианте базируются в аэропортах: Карши (12 кресел), Ургенч (12 кресел) и на аэродроме “Сергели” (12 кресел)», — говорится в сообщении.

Для информации потенциальных туристов приводится примерный расчет стоимости использования самолетов Ан-2П по маршруту Ташкент-Самарканд-Бухара-Ургенч-Нукус-Муйнак-Аральское море-Нукус-Ташкент:

Расстояние — от 2895 км до 3595 км;.

Время полета — 18 часов;.

Количество ночёвок — 7 дней;.

Стоимость авиауслуг (до 9 пассажиров) — от 99,2 млн.сум до 109,9 млн.сум (в зависимости от налета часов).

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