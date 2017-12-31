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16:52 (мск), источник: Sputnik.by

Предварительный прогноз: январь будет теплее обычного

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Температура на несколько градусов выше климатической нормы ожидается в Беларуси в течение января, свидетельствуют данные предварительного прогноза на месяц от Gismeteo.

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Источник: Sputnik.by
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Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 1 января

Предварительные прогнозы погоды на длительные сроки не отличаются высокой точностью, однако иногда могут указывать на определенные тенденции.

Так, если верить сервисам с предварительными прогнозами погоды, в течение января 2018-го температура воздуха будет сохраняться на уровне нескольких градусов выше климатической нормы. Днями возможна плюсовая температура, а ночные заморозки — лишь до —7.

Погода 31 декабря побила температурные рекорды нескольких десятилетий. Если окажется точным и предварительный прогноз, то в январе также стоит ждать новых рекордов.

Белорусские синоптики пока предоставили прогноз погоды лишь на 1 января. Согласно их данным, в понедельник в Беларуси ожидаются дожди и мокрый снег, температура воздуха ночью составит —2…+3, днем — +2…+8.

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