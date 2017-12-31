Предварительный прогноз: январь будет теплее обычного

Источник: Sputnik.by

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Предварительные прогнозы погоды на длительные сроки не отличаются высокой точностью, однако иногда могут указывать на определенные тенденции.

Так, если верить сервисам с предварительными прогнозами погоды, в течение января 2018-го температура воздуха будет сохраняться на уровне нескольких градусов выше климатической нормы. Днями возможна плюсовая температура, а ночные заморозки — лишь до —7.

Погода 31 декабря побила температурные рекорды нескольких десятилетий. Если окажется точным и предварительный прогноз, то в январе также стоит ждать новых рекордов.