Минские власти будут бороться с незаконными объявлениями на столбах

Только на выезд специалистов для очистки опор освещения от несанкционированных объявлений в Минске тратят сто рублей. Борьбу с ними планируют усилить уже на этапе расклейки.

«Совместно с органами внутренних дел будем привлекать к ответственности как заказчиков рекламы, так и исполнителей, которые непосредственно расклеивают объявления. В дополнение к максимальным штрафам будем взыскивать с виновных стоимость очистки объектов городской инфраструктуры от наклеенных рекламных листовок», — сообщил зампредседателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

Таким образом, расклейщикам будут предъявлять к оплате необходимые для устранения объявлений суммы.

По словам замглавы исполкома, незаконные объявления портят облик города, а борьба с ними ведется постоянно. Только с начала 2017-го составили около 150 протоколов в отношении лиц, задействованных в распространении рекламы.