Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули: шоу на "Первом"
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
Падение «Промсвязьбанка» В чем подозревают руководство финансового учреждения?
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
СМИ: ЕС выставит России счет на €1,4 млрд
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Эксперты сравнили ЗРК России С-400 «Триумф» и американский THAAD
В ДНР о переходе бойцов ВСУ на сторону ополченцев
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Раковые клетки уморили голодом
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8Скончался композитор Владимир Шаинский
16:51 (мск), источник: Sputnik.by

Минские власти будут бороться с незаконными объявлениями на столбах

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Столичные власти усилят в новом году борьбу с несанкционированной рекламой на объектах городской инфраструктуры, сообщается на сайте Мингорисполкома.

Только на выезд специалистов для очистки опор освещения от несанкционированных объявлений в Минске тратят сто рублей. Борьбу с ними планируют усилить уже на этапе расклейки.

«Совместно с органами внутренних дел будем привлекать к ответственности как заказчиков рекламы, так и исполнителей, которые непосредственно расклеивают объявления. В дополнение к максимальным штрафам будем взыскивать с виновных стоимость очистки объектов городской инфраструктуры от наклеенных рекламных листовок», — сообщил зампредседателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

Таким образом, расклейщикам будут предъявлять к оплате необходимые для устранения объявлений суммы.

По словам замглавы исполкома, незаконные объявления портят облик города, а борьба с ними ведется постоянно. Только с начала 2017-го составили около 150 протоколов в отношении лиц, задействованных в распространении рекламы.

Нарушителей штрафуют на суммы от 20 до 50 базовых величин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Светские итоги года: скандалы, свадьбы и прорывы
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин пожелал россиянам успехов и благополучия
Задержанному за взрыв в Петербурге предъявили обвинение
Президент Ирана призвал протестующих соблюдать закон
Путин установил предельную штатную численность сотрудников МВД
Аргентина исследует объекты в зоне поиска пропавшей подлодки
Умер актер Александр Шаврин
Экс-президенту Зимбабве выделят личный самолет и прислугу
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Победы-2017: фигурное катание, волейбол и гимнастика Это был трудный год. Традиционная фраза новогодних обращений президента в полной мере относится и к российскому спорту
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Энтони Хопкинсу — 80: подборка мудрых цитат актера В честь юбилея выдающегося артиста вспоминаем его ироничные, наполненные мудростью и скромностью высказывания о кино, карьере и жизни
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь