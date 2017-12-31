Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули: шоу на "Первом"
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
В Израиле построили самую высокую башню из Lego (видео)
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
Латышский след Неизвестные подробности расследования убийства царской семьи
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Власти Украины отказались развивать промышленность - СМИ
В ДНР о переходе бойцов ВСУ на сторону ополченцев
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Алкоголь будит в людях худшее
Названы самые необычные секс-травмы
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8Скончался композитор Владимир Шаинский
17:28 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре 1 января ожидается дождь

В Краснодарском крае 31 декабря и 1 января синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.

По прогнозу краевого гидрометцентра, вечером 31 декабря, утром и днем 1 января в Краснодаре ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 4−6°, днем 8−10°. По краю местами дождь, в отдельных пунктах — сильный, в предгорьях и горах с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 2−7° тепла, при прояснении до -3°; днем 4−9°, местами до 12°.

2 и 3 января прогнозируется местами дождь. Температура воздуха ночью 0…+5°, при прояснении до -3°, местами по юго-восточным предгорьям до -5°; днем 6−11°, местами до 13°. На Черноморском побережье температура воздуха ночью 3−8°; днем 5−10°, по югу местами до 15°.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Один день в краснодарском интим-магазине
Что делать со старым центром Краснодара?
Владимир Путин пожелал россиянам успехов и благополучия
Задержанному за взрыв в Петербурге предъявили обвинение
Президент Ирана призвал протестующих соблюдать закон
Путин установил предельную штатную численность сотрудников МВД
Аргентина исследует объекты в зоне поиска пропавшей подлодки
Умер актер Александр Шаврин
Экс-президенту Зимбабве выделят личный самолет и прислугу
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Победы-2017: фигурное катание, волейбол и гимнастика Это был трудный год. Традиционная фраза новогодних обращений президента в полной мере относится и к российскому спорту
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Энтони Хопкинсу — 80: подборка мудрых цитат актера В честь юбилея выдающегося артиста вспоминаем его ироничные, наполненные мудростью и скромностью высказывания о кино, карьере и жизни
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь