В Краснодаре 1 января ожидается дождь

По прогнозу краевого гидрометцентра, вечером 31 декабря, утром и днем 1 января в Краснодаре ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 4−6°, днем 8−10°. По краю местами дождь, в отдельных пунктах — сильный, в предгорьях и горах с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 2−7° тепла, при прояснении до -3°; днем 4−9°, местами до 12°.