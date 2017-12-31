В Краснодаре 1 января ожидается дождь
В Краснодарском крае 31 декабря и 1 января синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.
В Краснодарском крае 31 декабря и 1 января синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.
По прогнозу краевого гидрометцентра, вечером 31 декабря, утром и днем 1 января в Краснодаре ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 4−6°, днем 8−10°. По краю местами дождь, в отдельных пунктах — сильный, в предгорьях и горах с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 2−7° тепла, при прояснении до -3°; днем 4−9°, местами до 12°.
2 и 3 января прогнозируется местами дождь. Температура воздуха ночью 0…+5°, при прояснении до -3°, местами по